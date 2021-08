JÄRGMISE NÄDALA MENÜÜ | 30. august – 5. september: vaata, kuidas menüüse maitsvalt lisada tervislikke pähkleid ja seemneid 

Kes soovib tervislikult ja tasakaalustatult toituda, peaks muude kasulike toiduainete kõrval oma menüüsse lisama ka pähkleid ja seemneid. Neis on rikkalikult organismile vajalikke küllastumata rasvhappeid, mineraalaineid, vitamiine, kiudaineid ja antioksüdante. Lisaks on need tervislikud valguallikad.