KARMO TÜÜRI SUUPIPÖIAL | Kuradigrill (Narvas): sellist seljankat tuleb teleka seest näidata kolm korda päevas, et kõik teaks! 

Ja teate, siin sees on kapparid! Oi, ja lisaks mitut-setut sorti lihadele ja vorstitükkideke ka veel keel! Ja – jeeeerum küll, veidike isegi neerukest! Oh sa poiss ja pühademuna, nagu laps oleks jõulukinki lahti harutamas! Vaata see on nüüd see õige seljonks, millest vanemad inimesed legende räägivad. Et olla olnud ajad, kui ikka seda va õiget seljankat tehti ... aga siin ta on, minu ees, nüüd ja praegu!

Praeks valisin maja kalleima roa – BBQ ribi (10.90) ja selle ilmumisega läks tellimise hetkest 15 minutit.

BBQ ribi Foto: Karmo Tüür

No välimus on sellel asjal uhke ja hää: kastmekihi all läikivad tumedad ribid, grill-köögiviljad, kartulid ja salatileheke – see ajab ootused kõrgele ja lõualuud buldogiliigutusi tegema!

Toiduelamuse osas aga tuleb väike tagasilöök. Paprika, suvikõrvits ja lohmakad sibulasektorid olid nüüd selle roa parim osa. Kartul – no la ta olla lihtsalt kartul, onju.

Aga vaata BBQ-ribide osas on minul sihandane ootus, et see kraam peab olema pehme! No ikka nii võdisevalt küpse, et kõvema köhatuse peale kukuvad ribikondid ise liha seest välja ja jooksevad klõbinal teise taldrikusse varjule. Siin oli aga liha pigem selline ... noh kuidas öelda ... vinnutatud liha tekstuuriga ja konte tuli sikutada liha küljest lahti nagu mõnda ametnikku tugitoolist. Ega ma ei tea, võimalik et mingis koolkonnas nii peetaksegi õigeks meetodiks, pakkumaks searibisid, kuid minu väikeses valges peas näeb see teisiti välja.

Maitsev oli see liha siiski ja kui ma olin loobunud noa-kahvliga sonkimisest ning käte ja hammastega asja kallale asusin, siis ehe ja maitsev küpseliha koos mõnusa suitsuse tooniga meeldis mulle väga ... välja arvatud see, et seda va BBQ kastet olid mul nüüd ka vuntsid ja habe täis. Õnneks oli vets oma kraanikausiga lähedal ja sain suurema barbaarsuse oma karvkattest välja mõsta.