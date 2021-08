Äädikad: millisega säilib hoidis kõige paremini?  

„Toidutööstus ei kasuta sisuliselt keemilisel sünteesil saadud tooraineid, ka söögiäädikas on lõppkokkuvõttes valmistud toiduainest: toiduäädikas teraviljast, veiniäädikas veinist, riisiäädikas riisiviinast, õunaäädikas siidrist jne Viimased on keskkonnasõbralikud, neid toodetakse kääritustööstuse kõrvalsaadustest äädikhappe bakterite abil ja neis on äädikhappe kontsentratsioon ca 5%,“ ütleb biokeemik Paalme.