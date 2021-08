JÄRGMISE NÄDALA MENÜÜ | 23.–29. august: see on ideaalne hommikusöök, mida just nüüd valmistada

Müsli on ideaalne hommikusöök. Kõige parem müsli on loomulikult omavalmistatud müsli. Eriti hea on seda toitvat ja maitsvat rooga valmistada just siis, kui aias valmivad marjad ja puuviljad. Kodumaised värskelt kuivatatud marjad ja puuviljad annavad müslile suurepärase lõhna ja maitse.