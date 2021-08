VIDEOSARI „ÜLEMINEKUAJA MAITSED“ | Retsept, mis näitab kui magusaks meie elu on 30 aastaga läinud 

Aastal 1991 oli kõigi perenaiste üks meelisteemasid: kuidas sina moose teed. Suhkrut lihtsalt polnud, aga marjad tahtsid sissetegemist. Kuidas aga maitseb keedis, milles on ainult viljade eneset magusus? Otsustasime oma miniseeria lõpetada just selle retseptiga, kuna suhkruvabadus on tänapäeval uuesti kodukokkajate huulil, kuigi nüüd tervislikel põjustel. See proov aga pani meid tõdema: kas sellist Eestit me tahtsimegi?