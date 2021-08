EVELIN ILVES | Särava pailapse fassaadi taga elutseb ikka veel paras annus tillukest tigedat varganägu 

Esimene mulje on üle ootuste hea. Ta on end arendanud ja parendanud. Seda nii hariduse kui elukaare mõõtmes. Õppinud on ta nii kõrgkoolide tarkusi kui viimasel ajal ka üsna mitu „pärisametit” omandanud. Vanavanematelt päritud talupojatarkus on hakanud tasapisi pinnale tõusma ning ta on aru saanud, et hoolimata tehnoloogiasajandist on oluline osata ka oma kätega midagi teha. Eriti just luua, parandada ja arendada.