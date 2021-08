EVELIN ILVES | Pärisorjast pudukaupmeheks arenenud noorepoolsel keskealisel on veel pikk tee targaks peremeheks 

Esimene mulje on üle ootuste hea. Ta on end arendanud ja parendanud. Seda nii hariduse kui elukaare mõõtmes. Õppinud on ta nii kõrgkoolide tarkusi kui viimasel ajal ka üsna mitu „pärisametit” omandanud. Vanavanematelt päritud talupojatarkus on hakanud tasapisi pinnale tõusma ning ta on aru saanud, et hoolimata tehnoloogiasajandist on oluline osata ka oma kätega midagi teha. Eriti just luua, parandada ja arendada.

Jah, ta on jõukam kui iialgi varem tema esiisad isegi unistada on osanud. Ja ta on seda ohtrasti kasutanud. Tema tarbimisharjumused on võrreldes 30 aasta tagusega justkui teiselt planeedilt. Sõna otseses mõttes on temast saanud säärane tarbimishull, nagu olekski tal tagataskus teine planeet. Selline salajane, kus on alles värvilised lilleaasad, laiuvad liigirikkad põlismetsad ning puhtad ja elusad veekogud.