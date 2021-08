PAVLOVA MUSTA LEIVAGA | Lihtsad ja õhulised pidupäeva-koogikesed tilgakese Vana Tallinnaga 

Meile, eestlastele armsat musta leiba on võimalik väga mitmekülgselt nii soolastes kui ka magusates retseptides ära kasutada. Ja mis kõige vahvam, must leib on suurepärane komponent ka siis, kui ta on juba veidikene kõvaks läinud või kui pätsist on järele jäänud vaid selle otsatükid.