TOOMITSA RETSEPT | Koha Poola kastmes 

Korraga tundus, et no nüüd on miski suuremat sorti päts otsas. Kala lähemale kerides hakkas süda kiiremini taguma, kui sain aru, et koha. Elu esimene!

Puhastamise käigus „vigastasin“ ennast korralikult küll luuotste, küll teravate uimedega. Nii et järgmine kord teadsin – kasuta kinnast ja lõika uimed esimesena maha …. Nii saab lihtsamalt.