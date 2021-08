KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Faehlmanni kohvik (Tallinn): Blinnn! See ei ole OK! Toodi kaks käiku korraga!

Foto: Karmo Tüür

Suure meediamaja läheduses olev puhvet Faehlmanni kohvik on ilmselgelt populaarne.

Kesklinna poolt lähenedes võib näha mitmeid muid väljasistumise võimalusi üsna hõredalt asustatuna, kuid selle heleda ja helgena mõjuva nurgakohviku ees on rahvast tublisti rohkem. Kell saab kohe-kohe 12 ja ilmselt on hetkel päeva tippkoormus. Selle napi pooltunni jooksul, mis ma majas sees istun, voorib inimesi üsna tihedalt ... kuid sellel on ka oma varjukülg. Kuid kõigest järgemööda.