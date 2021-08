Kristjan Jõekalda: „Retsept on 25–26 pooleliitrise purgi oma, aga mina olen viimased aastad 50–55 purgi kaupa teinud.“ 

„Pealegi ei tea ju, millal jälle väikseid tomateid saada on. Kogu see trall võtab aega pool päeva ja unustada ei maksa ka koristamist, mis on selle värginduse juures muidugi kõige tüütum. Aga kui kõik lõpuks valmis on, siis on süda jälle tükiks ajaks rahul,“ ütleb Kristjan. „Ja sõbrad kah.“

Suurema koguse juures tuleb muidugi vaadata, et need pärast ka külmikusse ära mahuksid. „Toas vajub kallerdis plödiks ning siis ei jää lusika peale midagi peale lössis tomati, aga asja mõte on ju just see, et ka kogu väärt marinaad kallerdisena kahvlil püsiks,“ ütleb ta ning tõdeb, et siis on hoidis eriti hea ka üksi kangema kraami peale nokkimiseks. „Eks igaühel oma maitse, aga mulle ja minu sõpradele meeldib selline segu.“