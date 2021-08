Küpsetised NÄDALA KOOK | Põldmarjakook toorjuustu ja purukattega Pille Enden , täna 12:22 Jaga: M

Põldmarjad ehk põldmurakad on küpseks saanud ja nüüd on paras aeg neid noppida. Pehme põhja, mahlase toorjuustukihi ja purukattega kooki sobivad need mahlased marjad imehästi. Koogi võib küpsetada ka muude marjadega- vaarikate, mustikate või sõstardega. Enne söömist peaks sel laskma korralikult jahtuda, nii maitse hoopis parem.