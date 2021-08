MERESOOL SAASTUNUD? Eksperdid vastavad, kas maailmamere saastumine mikroplastiga sunnib ka populaarsest maitsestajast loobuma 

„Veebis on mitmeid materjale, et meresool sisaldab maailmamere saastumise tõttu mikroplasti ja on seetõttu tervisele ohtlik. Ometigi on sel soolal nö tervislikuma soola maine. Kas loobuda meresoola tarvitamisest,“ küsis keskealine murelik pereema Toidutarele saadetud kirjas. Ta lisas, et veebis tehtud põgus uuring juhatas ka National Geographicu lehele, kus oli avaldatud viide uuringile, mille kohaselt pea kõigis uuritud soolabrändides on mikroplasti.