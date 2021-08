MAITSVATE VRAPPIDE 3 RUSIKAREEGLIT: vaata, miks nii paljude vrapid laiali lagunevad (+lollikindlad retseptid!) 

Vrapp tomatisalsa ja vokitud köögiviljadega Foto: Merilin Siimpoeg

Grilliõhtul võib külalistele laua katmine kujuneda parajaks peavaluks, aga ühe maitsva vrapiga juba naljalt mööda ei pane. „Vrapipõhi on nagu puhas lõuend, kuhu igal sööjal on võimalik valmistada päris oma meistriteos,“ sõnab toidufotograaf ja blogi Koogikontor autor Merilin Siimpoeg. Sestap pole ime, et see tänavatoidu kuningas on leidnud oma koha ka kodustel koosviibimistel. Et külalisi millegi maitsvaga üllatada või menüüsse veidi vaheldust tuua, pakub Merilin välja kaks kerget taimse täidisega retsepti. Vokitud köögiviljadega vrapi peamiseks märksõnaks on tema sõnul tervislikkus – alates krõmpsust värskest paprikast ja suvikõrvitsast kuni täisterajahust põhjani, mis maitsed tervikuks laulatab. „Mahlased ja toitvad falafelipallid aga panevad ka kõige veendunumad lihasõbrad usku pöörama,“ usub retseptimeister.