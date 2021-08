Taimetoidu retseptid LIHTNE JA KERGE ARGIROOG | Lillkapsa steigid parmesaniga Pille Enden , täna 12:04 Jaga: M

Lihtne ja kerge roog suviseks argiõhtuks valmib üsna lihtsalt. Steiki menüüsse võttes võib kohe plaani võtta ka muu lillkapsaroa näiteks püree, supi, salati või ahjuroa. Sest steigi valmistamiseks on oluline, et selle külge jääks ka varreosa, et see koos püsiks. Nii jääb järgi õisikuid, mida saab muu roa valmistamisel ära kasutada.