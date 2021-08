KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Hõlm (Tartu): tegu on väga soovitusväärse Restoraniga, millel on suur ja põrisev R

Just sel õhtul, kui asutan end minema restoran Hõlm poole, mürtsatab äike. Keset kõiki neid pikke nädalaid ilma vihmata lahiseb nüüd korralik äikesevihm ... aga see on õnnistus! Nii kõrbevatele parkidele kui tuleb välja et ka minule. Läbi hääbuva vihma lühikeste pükste ja T-särgi väel restoranile lähenedes pelgan, et kas mind sellise rääbakana nooblisse asutusse sissegi lubatakse. Kuid sellega pole õnneks probleeme, nagu ka vaba laua leidmisega muidu tihedalt täis suveterassil – vihm on enamiku rahvast minema peletanud.