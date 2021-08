EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Krõbedad seemnesed koorikleivad - sellest paremat leiba pole olemas! 

Kuni üks tore sõber justkui moka otsast poetas, et see on lihtsamast lihtsam tegu – võib-olla ise tavaleivateost hõlpsam, sest pole vaja tundide kaupa kergitada ega ka nii kaua küpsetada. Ja koorik – see on leiva maitsvaim osa! Miks mitte siis ainult koorikut tehagi!