Jäätise-beseekuhi vahukoore ja vaarikakastmega 

See on kõige lihtsam magustoit, mille tegemiseks aega ega vaeva õieti ei kulugi. Eriti siis, kui vaarikatest (või mõnest teisest marjast) kastme varem valmis teed. Ainsana tuleb arvestada, et see on maius, mille järele peavad sööjad ootama, mitte vastupidi.