KERGE NAUDING | Lihtsad tatrapannkoogid keefiriga 

Hommikusöök on ilma mingi kahtluseta mu lemmik toidukord. Võimalik, et hetkel aitab selle mõtte siia kirja panemisele kaasa mu kõrval aurav kohvitass, lahtistest akendest sisse voolav hommikune leitsakupäeva lubav õhk ning see, et lõpetasin just taldrikutäie pannukad. Ja puhkus! Ja ainult toredad asjad agendas ees ootamas.