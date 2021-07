EVELIN ILVES | Esimene ja viimane. Vehklejad 

Fotod kasutamiseks AINULT Toidutares Foto: Mari Luud

Vaatan uudiseid meie kuldse epeenaiskonna igast liigutusest ja rõõmustan koos Eesti rahvaga uute, värskete ja imeilusate iidolite sünni üle. See tõstab meie kõigi enesehinnangut ja innustab loodetavasti tuhandeid väikseid ja suuremaid tüdrukuid sportima ja kindlasti ka vehklema. Aga olümpiavõitu ei taga ainult kümned tuhanded treeningtunnid ega pelgalt hiilgav tehnika, töökus ja anne. Need kõik on eeldused, kuid maailmaareenil miljonite silmapaaride tähelepanu all oma sooritust tehes saab kaalukeeleks iga sportlase psühholoogilise relva töökindlus. Vankumatu närvikava on kõigi tiitlivõistluste medaliomanike trumpäss. Teekond selle meelekindluse üles ehitamiseks algab varajases lapseeas ning on alati okkaline ning lugematuid takistusi täis. Kuid see vist karastabki.