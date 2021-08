SÖÖ NAGU AASTAL 1991 | Nuudlisalat keeduvorsti, juustu ja suitsukalaga  

See nostalgiline salat ei puudnud meie peres küll üheltki peolaualt. Oma kummalisest kooslusest - vorst,juust ja suitsukala - hoolimata maitses see väga hästi. Tollal valmistati seda niitnuudlitest, mida aga tänapäeval on poest sobivas mõõdus raske leida, sestap võib salatisse panna lintnuudleid.