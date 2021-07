KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | RoRo Narvas: Miks te mind karistate? Et – oleme su raha kätte saanud, nähh, siin on su lobi, davai dasvidaanija? 

Otsides Tripadvisori kaudu, et mis Narva puhvetid mul veel torkimata on, jäi silma Sadama baar. Sellenimelist kohta aga ei tunne ei dr.Google ega ka kohalik kamraad, kellele ma helistan. „Ehk on see ikkagi RoRo“, pakub ta välja ... noh ja sinna ma ennast taksojuhil palungi viia.