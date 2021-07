ORGANISM PÕLETIKUVABAKS: viis eriti head taimset toitu, mis aitavad põletikega võidelda 

TASUB TEADA: Tomatid, kirsid, avakaado, kreeka pähkel ja oliiviõli, need on mõned taimsed põletikuvastased toidud.

Kui immuunsüsteem märkab, et organismis on midagi valesti, käivitab ta põletikulise rünnaku ja suunab selle sissetungiva mikroobi, kemikaali või allergeeni vastu. Kui kehale otseselt enam keegi kallale ei tungi, kuid organism jätkab põletiku tekitamist, võib tegu olla kroonilise põletikuga. See võib aga ajapikku hakata inimese tervist kahjustama, vahendab Prevention.com. Lehekülg jagab viit teada-tuntud taimset toitu, millel on põletikuvastane toime.