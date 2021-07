Hoidised ÕNNESEEN, KES SEDA MAITSTA SAAB | Mustsõstra-veinitarretis Tiina Lebane , täna 07:18 Jaga: M

Must sõstar teeb igast moosist ja mahlast erilise – nii maitse kui ka värvi poolest. Peenemaitseline tarretis on oivaline lisand tugevamaitselise juustu või lihaprae kaaslaseks. See on õnneseen, kes sinult selle luksusliku sisuga purgikese kingiks saab!

Tarretiseproovi saad teha nii: tilguta lusikatäis kuuma vedelikku külmale taldrikule ja tõmba lusika servaga keskelt pooleks. Kui pooled kokku ei valgu, on tarretis valmis.