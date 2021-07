JÄRGMISE NÄDALA MENÜÜ | 26. juuli – 1.august: südasuvel päikese käes valminud tomatitel on eriline aroom ja hõrk maitse 

Eestlased armastavad tomatit, eriti eestimaist. Südasuvel päikese käes valminud tomatitel on eriline aroom ja hõrk maitse, mis aitavad valmistada suurepäraseid roogasid. Eriti kasulikud on just küpsetatud või keedetud tomatid, sest kuumtöötlemisel vabaneb rohkem lükopeeni, millel on tervist kaitsev toime.