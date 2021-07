NAUDI HOMMIKUID | Gluteenivabad marja-martsipanimuffinid  

Ma olen varajane ärkaja ning naudin tohutult neid suviseid hommikuid, kui ma eriti vara (puhanuna!) ärkan ning leian põhjust ahju sisse lülitada. Need muffinid said ka ühel sellisel hommikul tehtud. Korraks kahtlesin, kas kuumalainepäeval ahjus midagi teha on ikka parim plaan, kuid kui muffinid valmis said, polnud kahtlustki, et jah, oli küll parim plaan.