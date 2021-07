EVELIN ILVES | Iga kord, kui sinna satun, tahan jäädagi 

Energia on siin aeglane ja rahulik. Kui mitte kohe, siis hiljemalt kolmandal päeval muutuvad ka kõige raskemad jalad gaasipedaalidel suisa õhuliseks. Isegi kui keskmisest väidetavalt madalam õhurõhk autoga ringipaarutajaid maha ei rahusta, teeb selle töö ära kohalik politsei, keda on absoluutselt iga päev ja igal pool kindlasti näha. Selle poolest on Hiiumaa lausa eriline.

Aga toit? Sellega oli eelmisel aastal kehvasti.

Kuulsin liiga tihti tuttavatelt krõbedaid väljendeid, kui jutuks söögikohtade pakutav ja teenindus tuli - et hakkas kurb ja piinlik. Loomulikult polnud kõik saare toidukohad järsku haltuurat hakanud tegema või puhtalt kräppi pakkuma. Põhjus oli hoopis selles, et eelmisel aastal jäid mitu toidugurmaanide südamed võitnud restorani ja kohvikut suveks suletuks ning järelejäänutele saabus kordades rohkem kliente kui ära jõuti teenindada. Tööjõudu poole hooaja pealt saarele juurde ei leia ning kurnatuse piiril toimetavad kokad- teenindajad lihtsalt ei suutnud nii kiiresti kõigini jõuda kui mandrimeeste ootused pahatihti nõudsid.

Sel aastal on olukord otse vastupidine. Nii palju uusi toidukohti on avatud, et ei mäletagi Hiiumaal sellist olukorda. Kõik vanad paigad on samuti uued ja värsked jõud toimetama leidnud, mille üle on siiralt hea meel. Neile, kelle jaoks hea toit ja lausa toiduelamus – nagu Toidutare kundedest arvata võib – oluline on, lubage anda soovitusi. Olen sel suvel täiesti erakorraliselt Hiiumaal mitte tööl vaid puhkusel ja seega saanud mõnuga käia saare ühest äärest teiseni läbi ja nii mõndagi mekkimisväärset leidnud.

Kõigepealt siis saare äär elik restoran Kalana ÄÄR. Viimased aastad pole kahjuks pakkunud põhjust Kalanasse sööma sõita. Veelgi enam, kuna sealkandis ka poodi pole, võis saare läänerannikut väisanud nõudlikum külaline varem vabalt isegi nälga jääda.