KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Rukkilill (Tallinn): minuni jõudis kuldset leent täis kausike ja see maitses nagu päris! 

Oletasite nüüd kindlasti, et niikuinii see va supipöial ronis seljanka sisse? Aga ei! Et kui juba on „Rukkilill“ ja menüüs on ka „eesti hernesupp“ (7 eurot), siis see saigi valitud. Lausa ei mäletagi, kui mitu aastat pole kuskil selle vana tuttavaga kokku puutunud, seda suurem oli ootamisrõõm.