SELGUS PARIM KODUÕLU: hobitegijate käsitööõlle konkursil võidutsesid puuviljane IPA ja tšillimaitseline stout 

Neljandat korda toimunud konkursile laekus 28 võistlustööd. „Võrreldes varasemate aastatega on see üsna tavapärane suurusjärk. Osalejate seas oli meile juba tuntud hobipruulijaid, aga ka uusi tegijaid,“ kinnitas võistluse peakorraldaja Sulev Lind. Ta lisas, et üldjuhul murravad aastaid harjutanud koduõllemeistrid tavaliselt ka esikolmikusse, kuid samas on igal aastal parimate seas ka mõni üllataja.

Žürii hindas võistlustöid kahes kangusklassis — kuni 7 % alkoholisisaldusega õlled ja üle 7 % alkoholisisaldusega õlled. „Meil oli kaks hindamisvooru. Esimeses voorus toimus kõigi võistlustööde maitsmine ja hindamine, nii selgus esiviisik,“ tutvustas hindamiskomisjoni tööd žürii esimees, õllepoe Gambrinus peremees Karmo Tüür. „Järgmises voorus maitsesime ainult kummagi võistlusklassi viit parimat, kuid kustutasime eelnevalt kogu nende skoori. Pingeread ei jäänud teise vooru järel sugugi samasuguseks kui oli esimese lõpus,“ kinnitas Tüür.

Kergemate õllede kategoorias võidu pälvinud Urmas Kauler autasustamisel. Foto: Arno Mikkor

Kergemate õllede kategoorias pälvis võidu tallinlase Urmas Kauleri New England IPA „Mahlakask“. „Tegemist on kogemustega pruulijaga, kes on osalenud koduõllekonkursil ka varasematel aastatel,“ rääkis Karmo Tüür. „„Mahlakask“ sai kõrged punktid mõnusa puuviljase aroomi ja meeldiva kuivapoolse maitse eest. Väga stiilipuhas ja suurepärase teostusega õlu,“ kiitis žürii esimees. Kergete õllede kategooria teise tulemuse sai English Brown Ale stiilis „Mr Englishman“, mille pruulis Kaido Vaade. Kolmanda koha vääriliseks tunnistati Ago Sampka Balti Porter „Reporter“.

Kangete õllede võistlusklassis enim punkte teeninud Margo Uusorg autasustamisel. Foto: Arno Mikkor

Kangete õllede võistlusklassis sai kõige rohkem punkte Margo Uusorg tumeda stouti „Chilling Forty“ eest. Žürii tõstis esile maitset, kus olid suurepärases tasakaalus magus šokolaad ja vürtsikas tšilli. Teiseks tuli koduõllevõistluste „vana kala“ pärnakas Margo Samorokov Imperial Pilsneriga „Kolm Pilku“. „Margo Samorokov on tugev tegija, kes on varasematel aastatel pälvinud kaks korda esikoha. Ehkki Samorokov pruulib ka lahjemaid õllesid, on tal eelkõige kätt kangete peale. Ka kolmanda koha pälvinud Aare Laanmets on ennast tugeva hobipruulina juba eelmistel võistlustel tõestanud,“ rääkis Tüür. Auhinnalise koha tõi Aare Laanmetsale seekord Imperial Schwarzbier „Pime õnn“.

Margo Uusorg ja Urmas Kauler. Foto: Arno Mikkor