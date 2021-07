Kalatoitude retseptid SELTSKONDLIKUKS MEREANDIDE PÄEVAKS | Rohemerekarbid õlle ja tüümianiga Tiina Lebane , täna 06:22 Jaga: M

Kaunid rohemerekarbid on ehtne seltskonnaroog, mida ilusal suvepäeval koos sõpradega valmistada ja nautida. Tüümianiga maitsestatud õllekastmes aurutatud karbiliha on eriti maitsev. Ole hoolas ja jälgi, et sa õrna karbiliha üle ei keeda. Kõrvale paku kindlasti ciabatta`t või juuretisesaia, mida on hea võirammusasse kastmesse torgata.