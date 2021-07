EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Mulgi napoleonikook 

Määri küpsetuspaberile käega hästi õhuke kiht tainast, küpseta 180 C juures kuldseks. Ole kannatlik – kihte saab palju.

Peale puista küpsetuskihtide puru ja šokolaadipuru. Kaunista söödavate lillede ning marjadega ja tunne, kui tõeliselt ilus on see hetk, milles just nüüdsama viibid. Andesta vaenlastele ja täna Loodust ja Loojat ning ole suviselt siiralt ja häbematult õnnelik!