PAKU ENDA VARIANTE! Millised toidukohad sobivad suurepäraselt lastega peredele?  

Märgise andmisel pööratakse tähelepanu sellele, kui lapse- ja peresõbralik on vastava toitlustusasutuse menüü, klienditeenindus, interjöör, ruumilahendused, ligipääsetavus ja parkimine, kas lastele on tagatud aja veetmiseks arendavaid mänguasju ning mugavad võimalused mähkimiseks.

„Samal ajal soovime suunata ka peresid endid leidma oma argipäevast rohkem aega ja võimalusi viia pere välja sööma, seda eriti ajal, mil paljud toidukohad on kriisist toibumas. Meie kõigi panusest sõltub see, kas lapsi ja peresid väärtustavad toidukohad jäävad ellu ning on avatud mitte ainult sel, aga ka järgmisel ja ülejärgmisel suvel,“ lisas Õunap.