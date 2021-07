TOIDUIDEE, MIS VIIB KEELE ALLA! Tatraleib üllatab: mahe kui suvepäev, sume kui šokolaad 

Tatraleiba saab avastada näiteks Tallinnas kohvikus Komeet, mis juba aasta eest tegi totaalse pöörde mahetoidu poole. Seal kasutatav tooraine – nii ka tatrajahu – tuleb Eesti väiketootjatelt ja taludelt. „Ainus tooraine, millele me pole ikka suutnud püsivat tarnijat leida, on kohalik mahekana ja seetõttu pole seda ka praegu menüüs,“ tõdes Komeedi uus peakokk Krait Kumar.

Kohviku üks omanikke Priit Rebane märkis pikka aega kestnud otsingute kohta, et kui ta välismaal on näinud mahedalt toodetud kanaliha müügil vast kaks-kolm korda kõrgema hinnaga kui tavalist kanaliha, siis Eestis on mahetoodangu eest küsitud üle 30 euro kilo. Võrdluseks: samasuguse või pisut väiksema kilohinna eest saab siinmail juba jaanalinnuliha.

Küll aga pole muret tatrajahuga: seda ostab Komeedi rahvas Lääne-Virumaal Ärina külas asuvast Kaarli talust. Tatraleiba valmistatakse Komeedis tavalisest tumedast tatrast tehtud jahust, mis annabki leivale šokolaadise mustja välimuse. Äratuntavalt tatramaitseline ja seemnetega rikastatud leib mõjub uudse ja põnevana. Säilib väga hästi: kui Komeedist kaasaostetud leivapätsist peaks tükike alles jääma, siis veel neli päeva hiljemgi maitseb see nii värskelt, et pole soojendada või röstida vajagi. Kontrollitud!

Kuna tatar ei sisalda gluteeni, siis on see leib sobilik ka gluteenitalumatusega gurmaanidele. Kellel on soovi tatrast ise midagi põnevat küpsetada, võib inspiratsiooni leida Facebooki grupist nimega „Tatraleib ja teisi toortatra toite“. Toidutarest leiab aga näiteks toortatrajahust karaski ning heledamat sorti tatraleiva retseptid. Kel soovi, võib nendeski retseptides asendada toortatrajahu hoopis tumeda jahuga, mis on tehtud tavalisest tatrast. Maitsvat katsetamist!