GRILLIMISE ABC: Peakokk: grillimine sarnaneb supi keetmisega – esimesena lähevad tulele need , mis küpsevad kauem 

Anatolijs armastab üle kõige grillida veiseliha. „Meeldivad ka kana ja kala, aga sealiha söömist püüan vähendada, see pole just kõige tervislikum,“ ütleb kokk. Samast tervislikkust mõtteviisist lähtudes soovitab ta liha kõrvale kindlasti serveerida ka köögivilju . Mõnusa grilliõhtu eeltingimus on, et toit saaks kiiresti valmis ja pool päeva ei peaks vajalikku toorainet taga ajama.