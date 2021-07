EUROOPA TOIDUFESTIVALIDE KOOREKIHT | Kuidaks sobiks 100 000 tigu ja krevetipüük hobusega? 

Oostduinkerke krevetipidu: Krevettide traalimiseks kahlavad kalamehed hobuste seljas merre. Säärane krevetipüük on nii haruldane, et UNESCO lisas selle maailma kultuuripärandi nimistusse. Foto: Vida Press

Üks reisimise suuremaid trumpe on võimalus osa saada kohalikest hõrgutistest. Koroonaviiruse oht surub meid loodetavasti vaid ajutiselt sunnismaiseks, sest Euroopa on tulvil imelisi kulinaarseid sündmusi, kus oma toiduneele saavad rahuldada nii teo- kui ka trühvlisõbrad, lihafännid kui ka pitsalembid. Alljärgnevalt valik Euroopa säravamaid toidufestivale veebikülgede Never Stop Traveling, Big Seven Travel, Travel Triangle’i ja Auto Europe’i andmeil.