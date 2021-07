PATT VÕI MITTE? Toitumisnõustajad selgitavad, kui tervislik on jäätise söömine 

Mõnel ilusal kuumal päeval mõtled, et ostaks õige jäätist. Sööd ära ühe jäätise ja kui juhtub siis ka teise ning hiljem ei tee sa võib-olla väljagi, et oled patustanud. Kuid kas tegu on ikkagi eriti suure patuga või on jäätis tervislik ja murevaba magustoit.