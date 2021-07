EVELIN ILVES | Olen tantsinud su silmadesse Ehk kuidas talitseda suurimat hirmu 

„Oh ei, pimedaks selle pärast nüüd küll ei pea jääma. Te vajate operatsiooni lihtsalt ja kõik saab kenasti korda. Tänapäeval ei ole see nii keeruline lõikus. Teid ei panda isegi magama. Saate tuimestava süsti ja samal päeval veel koju ka”, oli tohter rahulik ja naeratas. Aga kuidas mind narkoosi ei panda, kui mu silma lõikama hakatakse? Ei, ma ei taha! Ma pean veel mõtlema selle üle! Ja inimene vaatas abitult oma ainsa nägeva silmaga üle uhke mikroskoobi arsti poole.

Mis selle diagnoosi kirurgilises ravis tegelikult tehakse? Selleks, et oma patsientide hirme osata maha võtta, veetsin residentuuriprogrammi raames ühe terve päeva ITK Silmakliiniku opitoas kaelõikusi vaadates. Ja olen siiani nähtust heas mõttes vapustet.

Kõigepealt – tihti arvatakse, et lõike silma sisse teeb laser. Aga tegelikult lõikab võimsa mikroskoobi all imepeene ja üliterava instrumendiga umbes 2,5 millimeetrise lõike siiski inimkäsi. Silma läätse kapsel, mille all kogu operatiivne tegevus toimub, on umbes 0,2 mm paksune, mida kirurg peab kindlalt tervena suutma hoida. Kui ta oma terava instrumendiga toda imeõhukest kapslit kasvõi riivab, on kohe auk sees. Laiendatud pupilli ava, mille kaudu silma sisenetakse, on samuti kõigest 5 või pisut enam millimeetrise läbimõõduga. Niimoodi neid millimeetrise ulatusega liigutusi tehes puhastatakse kae kahjustused ja asendatakse kahjustunud lääts uhiuuega.

Kui läbi mikroskoobi vaadata, kuidas sillerdav selge lääts kapslis lahti rullub ja paigale asetub, on tunne nagu kosmosejaamas. Silm on seestpoolt imeilus! Nähtut võib ehk võrrelda veealuse kirendava ja müstilise maailmaga. Ma ei kujutanud seda ettegi.

Ega ka seda, kui täpsed saavad olla ühed aastaid kogenud ja koolitatud kirurgi käed. Rääkimata jalgadest – sest uskuge või mitte, jalgadega juhib kirurg mikroskoopi ning ultraheli intensiivsust. Ühe jalaga üht ja samal ajal teise jalaga teist funktsiooni, ise samas tikksirgelt kirurgitoolis istudes ning käsi liikumatuna paigal hoides, et mikroliigutustes mingit vääratust ette ei tuleks. Vaimne keskendumine sealjuures pole inimlik 100% vaid vähemasti tuhat korda suurem.

Selliseid kosmosejaamu on Ida-Tallinna keskhaigla silmakliinikus tervelt viis. Ja kõigis neis tehakse iga päev üle kümne silmaoperatsiooni. Võib-olla on kahtlejatel kosutav teada, et on haigusi – näiteks silma piirkonna pahaloomulised kasvajad – mida ravitakse terves Baltikumi piirkonnas ainult Tallinnas. Ja kae lõikuste puhul on inimkäsi ikka veel kindlam ning efektiivsem probleemi lahendama kui robotkirurgia. Kuigi ka seda arendatakse maailmas, seni siiski rohkem teaduslikel eesmärkidel.