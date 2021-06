Tippbaarmen Kristo Tomingas: alkoholivabad kokteilid on uus trend 

Kes 90-ndate lõpus ja millenniumivahetusel pidutses, mäletab, et tõelist võidukäiku tegid Stroh Cocaga, mustsõstraviin Sprite’ga, Absolut vanilje õunamahlaga. Kristo sõnul kujundasid need joogid peokultuuri. „Täna on kokteili- ja peomaailm midagi hoopis teistsugust. Muutus hakkas tekkima 5-6 aastat tagasi. Inimesed joovad vähem, kvaliteetsemaid ja häid asju. Samuti on uus kindel suund ja trend alkoholivabad kokteilid,“ räägib Kristo, kuidas tervislikkus ja teadlik suhtumine tervisesse mõjutavad aina enam ka peo pidamist või baari külastamist.

Näiteks sel suvel töötasid Kristo ja teine tuntud ning tunnustatud baarmen Heinar Õispuu välja alkoholivabad mokteilid, mille üheks koostisosaks on Chaga Health eliksiirid. „Inimene, kes neid kokteile joob, saab aru, et jook on chaga põhine, neil on oma spetsiifiline maitse, kus kõik on tasakaalus,“ räägib Kristo uutest signatuurkokteilidest, mille nad ka enda sel suvel Pärnus ja Haapsalus tegutsevatesse kokteilibaari menüüdesse lisanud.