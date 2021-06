PUHITUS TEKITAB HÄBI? 7 lihtsat toitu ja retsepti, kuidas ettevõlvuvast kõhust randamineku ajaks lahti saada 

Foto: 6x Unsplash

Pärast suurt või eriti soolast ja rasvast söömat võib kõht olla äärmiselt punnis ja olemine on raskem kui muidu. Cooking Light on välja toonud erinevaid toite, mida süüa, kui puhitus on saanud juba igapäevaseks probleemiks, Toidutare arhiivist leidsime neile retseptid.