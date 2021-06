MARJAMAITSELINE SUVI | Pille Enden: mitmekülgne maasikas passib nii koogi sisse kui pitsa peale 

Pole kahtlust, et koogi- ja magustoidumarjana on maasikas asendamatu. Maasikad piima ja suhkruga on juba ammusest ajast olnud laste lemmik. Suviseks hommikusöögiks piisab, kui kokku panna Kreeka jogurt ja maasikad ning niristada peale veidi mett, agaavi-, vahtra- või muud meelepärast siirupit. Kindlasti sobivad maasikad suurepäraselt müsliga või smuutisse. Imelise suvise smuuti saab näiteks maasikatest, banaanist, spinatist ja mahlast või veest ning kuumal ajal ei tee ka jää lisamine paha. Maasikatoormoos on aga asendamatu nii pudru, pannkoogi kui ka saia peal.