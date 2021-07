NÄDALA KOOK | Väikesed martsipanikoogid maasikate, vahukoore ja valge šokolaadiga 

2. Pane tainas pritskotti ja pritsi õliga määritud vormidesse nii, et maksimaalselt ¾ vormist on täidetud. Küpseta 23-25 minutit või kuni koogikesed on kuldpruunid ja näpuga vajutades ei anna survele järgi. Lase kookidel vormides täiesti maha jahtuda ja võta siis ettevaatlikult välja.