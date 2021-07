MAITSEV JAHUTUS | 4 isetehtud jäätise retsepti  

Kuumal suvepäeval on hea võtta sügavkülmast amps jäist maiust – mõni isetehtud jäätis või mahlapulk. Juba nende valmistamine on vahva. Värvide ja maitsete kokkupanek viib lapsedki hasarti, nii et raske on lõpetada. Suvistest marjadest ja puuviljadest jäätised on naturaalsed, lisaainetest priid ja vähema suhkruga kui tööstuslikult valmistatud.