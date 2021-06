VIINAVÕTT BOJAARIDE KOMBEL | „Oli väga tore koosviibimine – midagi ei mäleta!“ 

TERVISEKS: „Loomulikult peab viinale peale sööma, mitte jooma,“ õpetab ajaloolane ja saate „Müstiline Venemaa“ autor David Vseviov. Foto: Martin Ahven

„Kerge, kirjuta toidukülgedele lugu, kuidas sa David Vsevioviga viina võtad,“ ütles toimetaja Kersti. Kerstil on minuga rääkides alati õudusunenägude õppealajuhataja toon. „No et kuidas tuleb viina juua – et kõik oleks õige,“ täpsustas toimetaja. Talle meeldib täpsustada.

„Väga ilus, nii ta peabki voolama!“ kiitis David Vseviov mõni päev hiljem Troika ettekandja väljavalamiskunsti. Külmast kergelt veniv juga kukkus härmas klaasi vast poole meetri kõrguselt. Käe järgi 40 grammi või natuke ette. Viinapitside vahel kõhutas kena vaagen sakuskaga.

Ei või kurta, ilusasti istusime.