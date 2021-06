Küpsetamata magustoidud NÄDALA KOOK | Küpsetamata pudingukook Tiina Lebane , täna 14:06 Jaga: M

Ühes õiges suvekoogis peab olema rikkalik ja õrn täidisekiht, parajalt tugev küpsisepõhi ja palju värskeid marju. Ja mis on samuti oluline – kooki peab olema palju, et ükski külaline ilma ei jääks. Suhkrukattega Ladyfingersi munaküpsised on kui loodud küpsetamata koogi põhjaks, sest kui immutad parajalt vedela toormoosiga, paisuvad küpsised mõnusalt mahlaseks, kuid ei lagune. Juunis-juulis on maasikad ja vaarikad kindlasti kõige ahvatlevamad, kuni järjest hakkavad küpsema ka muudki maitsvad marjad, mida koogile lisada.