ANNAME KUUMA | Grillitud lambalihakotletid lavaši ja jogurtikastmega 

Tee nii

Kiire trett poodi ja enamik asju käes, kuid, lambad nagu me oleme, unustasime loomulikult osta münti ja muud rohelist. Kus häda kõige suurem, seal abi teadagi kõige lähemal. Ja Harry juba kihutaski jooksujalu naabri juurde.

VALMISTAME KRAAMI ETTE. Naabrimehe nimeks on Jean, ta on prantslane, gurmaan ja − oh kurat − kui palju ta toidust teab! Jean kasvatab aias korralikku valikut värskeid salatilisi, ürte ja ka kanu. Nendest kanadest, täpsemalt ühe isendi teekonnast aiast taldrikule kirjutame kindlasti veel ühel päeval ka ajakirjas.