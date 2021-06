EVELIN ILVES | Töö südame ja kätega võttis ajult tapva koormuse ning tegi närvipuntra õnnelikuks 

Väga paljud on viimase aasta jooksul töö kaotanud. Tajud seda selgesti, kui nii pealinna või ka väiksemate linnade varem sagimist täis keskustes ringi jalutad. Iga teine vaateaken, mille taga elutsenud äri peamiselt turistidele ja külalistele oli orienteeritud, on nüüd nukralt tühi. Toidukohtadest ja eriti peenematest restoranidest on kadunud kindlasti rohkem kui pooled. Aga ilmneb, et koondatud on ka hulk raamatupidajaid, kommunikatsioonispetsialiste ja isegi õpetajaid ning õppejõude. Kui ikka välistudengeid pole ega tule ning võõrkeelt läbi ekraani pikalt tudeerida ei jaksa, siis ongi paljude karjääril kriips peal. Mis neist saanud on?