TAIMNE PÄEVARETSEPT | Põnev Korea sushirull ehk kimbap 

Foto: Taimne Teisipäev

Kimbap on Koreas populaarne toit, mis oma vormilt meenutab küll sushit, kuid seda eristab soolasem ning röstitud seesamiõliga maitsestatud riis ning praetud täidis. Kuna rull ise on soolakas ja mahlane, ei vaja see kõrvale sojakastet.