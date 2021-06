VRAPP: näputoit, kuhu võib sisse panna kõike, mida hing ihaldab 

„Vrapi maitsete maailm on lõputu, aga eestlase jaoks on tipus siiski üks tegelane ‒ kana,“ ütleb tänaseks kolm Wrap´n´Rolli kohvikut loonud Liisi Tarvo. Ta näeb vrapis head võimalust vähendada nii kodust toiduraiskamist kui ka harjutada last vähe lõbusamas võtmes köögivilju sööma.