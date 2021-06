SUURE SUVE MAIUSPALA! Rabarberi-maasikamoosiga gluteenivabad sõrnikud 

Sel korral said mul sõrnikud kohe eriti kollased - juba mune lahti lüües andis seda tumekollastest rebudest loota. Munad olid küll vabapidamisel kanadelt pärit, kuid no nii kollaste rebudega, et kuklasse jäi tiksuma, et mida neile küll sellise tulemuse jaoks sisse on söödetud. Linnalapse lootus jääb, et ainult siiski ainult head-paremat-mahedat kraami.