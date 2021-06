JULGETELE MAIASMOKKADELE | Kanafileetükid tulises tomati-šokolaadikastmes 

3. Lisa sibula-tšillisegu pannile ja prae segades paar minutit, kui vaja, lisa õli. Lisa kõik maitseained ja prae segades veel minuti jagu. Nüüd vala pannile vesi, lisa tomatipasta, suhkur ja kanatükid ning hauta kaane all umbes 15 minutit, kuni kanaliha on ka seest küps. Tükelda šokolaad ja lisa segades kastmele, kuni see on täielikult sulanud.